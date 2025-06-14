وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن جرى تعيين، سيد مجيد موسوي قائدا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح خامنئي أنه "بناء على اقتراح القائد العام للحرس الثوري وما تمتلكونه من كفاءة وخبرة قيادية قيمة، أعينكم قائدا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري".

وتابع أنه "من المتوقع منكم تعزيز القدرات الشاملة، وزيادة الجاهزية في المجالات الصاروخية والطائرات المسيرة".

كانت طهران قد أقرت، السبت، بمقتل اثنين من كبار القادة في هيئة الأركان العامة للجيش، نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة، ومسؤولين عسكريين، وخبراء في البرنامج النووي لإيران.

الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ فجر الجمعة، ضد إيران قد أسفر عن مقتل عدد من القادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني أبرزهم: