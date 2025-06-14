وحمل رضا بهلوي المرشد علي خامنئي مسؤولية "جر إيران إلى حرب" مع إسرائيل، واصفا الحكومة في طهران بأنها "ضعيفة ومنقسمة".

وقال في بيان: "قد تسقط. وكما قلت لأبناء وطني: إيران لكم، وعليكم استعادتها. أنا معكم. ابقوا أقوياء وسننتصر".

وأضاف: "لقد قلت للجيش والشرطة وقوات الأمن: انشقوا عن النظام. احترموا قسم أي جندي شريف. انضموا إلى الشعب".

وتوجه إلى المجتمع الدولي بالقول: "لا تمدوا يد العون لهذا النظام الإرهابي المحتضر".

وكان بهلوي وليا للعهد في النظام الملكي الإيراني الموالي للغرب، الذي أسقطته ثورة عام 1979، التي حملت إلى السلطة رجال الدين.

ويقول بهلوي الذي يعيش في المنفى بالقرب من واشنطن إنه لا يسعى إلى استعادة النظام الملكي، بل يريد استخدام اسمه لدعم حراك من أجل ديمقراطية علمانية.

وترى إسرائيل الجمهورية الإسلامية تهديدا وجوديا، لكنها كانت متحالفة مع إيران في عهد الشاه الراحل محمد رضا بهلوي.

كما تمتع رضا بهلوي بعلاقات ودية مع إسرائيل التي زارها قبل عامين.

وشارك الإيرانيون المؤيدون للملكية في الشتات بشكل بارز في الاحتجاجات الداعمة لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حماس، حيث رفعوا العلم الإمبراطوري القديم.

ولطالما وصف بهلوي الجمهورية الإسلامية بأنها هشة، بما في ذلك بعد اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية عام 2022 إثر وفاة مهسا أميني خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق التي تفرض على النساء ارتداء ملابس محتشمة.