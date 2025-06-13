وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن بوتين "شدد على أن روسيا تدين خطوات إسرائيل التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مشيرة الى أنه أعرب لنتنياهو عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، وأنه حذّر من "خطر (...) التداعيات المدمرة على كامل المنطقة".

من جهتها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان جدد لبوتين أن طهران "لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وهي دائما مستعدة لتوفير ضمانات في هذا الشأن الى الهيئات الدولية المتخصصة".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقا".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد للتوتر".