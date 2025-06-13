وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي يهدد مفاوضاته النووية مع إيران: "لا أعتقد ذلك، بل ربما العكس. ربما الآن سيتفاوضون بجدية".

وأضاف: "أمهلت إيران 60 يوما. اليوم هو اليوم الـ61. كان عليهم أن يبرموا الاتفاق. الآن، بعد الضربات الإسرائيلية الساحقة، لديهم حافز أكبر لعقد الصفقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل استخدمت معدات أميركية ممتازة خلال العملية"، ووصف يوم الهجوم بأنه "يوم كبير".

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب إنّه تم إبلاغه هو وفريقه مقدما بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران.

وأضاف ترامب لدى سؤاله في مقابلة هاتفية عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم،: " إخطار؟ لم يكن هناك إخطار. كنا نعلم ما الذي يجري."

وقالت "وول ستريت: إن ترامب وصف الهجوم بأنه: "هجوم ناجح للغاية، على أقل تقدير."

كما أعرب ترامب عن تفاؤله بالتأثير الاقتصادي على المدى البعيد ، قائلاً إن ذلك سيكون مفيدًا في النهاية للاقتصاد لأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.

وعلى الرغم من التوتر المتصاعد، لا يزال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، يأمل في لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، في إطار الجولة السادسة من المفاوضات النووية. إلا أن مسؤولين إيرانيين أكدوا أنهم لن يشاركوا.