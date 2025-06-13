وأكدت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية يابلونيفكا، على بُعد حوالي 9 كيلومترات من الحدود الروسية، في مسعى لإنشاء ما أسماه الرئيس فلاديمير بوتين "منطقة عازلة" داخل الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات التابعة لها، سيطرت بلدتي كومار وكوبتيفو، في دونيتسك، بعد عمليات قتالية مركزة.

وخلال أسبوع، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، التي سيطرت على بلدة يابلونوفكا، أكثر من 1135 عسكريا ودبابتين، و14 مركبة قتالية مدرعة، و29 سيارة، و39 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية و10 مستودعات للذخيرة.

كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية، حسب بيان الدفاع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، التي سيطرت على بلدة "كومار"، أكثر من 1435 عسكرياً ودبابتين و17 مركبة قتالية مدرعة و39 سيارة و28 مدفعاً ميدانياً و5 محطات حرب إلكترونية.

كما تمت السيطرة على بلدات بتروفسكوي وأليكسييفكا وكوبتيفو في دونيتسك، بفضل العمليات الحاسمة لمجموعة قوات "المركز"، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 3660 جنديا، و38 مركبة قتالية مدرعة، و41 سيارة، و40 قطعة مدفعية ميدانية.

وفي معارك أخرى، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 1555 عسكريا، و3 دبابات، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتين، و87 سيارة، و19 مدفعا ميدانيا، و17 محطة حرب إلكترونية و30 مستودعا للذخيرة.