وأفادت وكالة مهر الإيرانية أنه عقب مقتل باقري، أصدر خامنئي، مرسوما بتعيين موسوي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما أصدر خامنئى قرارا بتعيين اللواء محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب مقتل الفريق حسين سلامي، ومنحه في الوقت نفسه رتبة "اللواء".

كما قرر تعيين العميد علي شادماني قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

وكان خامنئي عين "بشكل مؤقت" صباح الجمعة، حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري.

وأفاد مصدران بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي.

أبرز القتلى من الجيش والحرس الثوري

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة.

قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.

قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.

نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده)

أبرز القتلى من علماء الذرة

أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

العالم النووي مهدي طهرانجي.

العالم النووي فريدون عباسي.

العالم النووي عبد الحميد مينوشهر.

العالم النووي أمير حسين فقهي

العالم النووي مطلبي زاده

إصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني.

شنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا إنه اغتال قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وتم القضاء على كبار قادة سلاح الجو معه.

وأوضح "خلال الليل، كشفت مديرية الاستخبارات أن كبار قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا قد تجمعوا في مركز قيادة تحت الأرض للتحضير لهجوم على دولة إسرائيل".

وأضاف "في إطار الضربة الافتتاحية المشتركة، قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مركز القيادة الذي كان يتواجد فيه قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين".

وأردف قائلا "إلى جانب حاجي زاده، تم القضاء على قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور، وقائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان".