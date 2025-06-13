وكتب ترامب في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "لقد حدثت بالفعل خسائر كبيرة في الأرواح ودمار واسع، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه الهجمات، خاصة أن الهجمات التالية المخطط لها ستكون أكثر وحشية."

وأضاف: "على إيران أن تبرم اتفاقًا، قبل ألا يبقى شيء (...) منحنا إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق".

على الجانب الآخر، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي الواسع على بلاده بأنه إعلان حرب، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا واسعًا على إيران خلال الليل، استهدفت فيه منشآت نووية، ومسؤولين في النظام، وقادة عسكريين، وعددًا من العلماء النوويين البارزين.

وقد ردت طهران بأكثر من 100 طائرة مسيرة، بحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.