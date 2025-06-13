وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".

وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأميركية في العاصمة إسلام أباد والقنصليات الدبلوماسية الأميركية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه "غير مبرر" و"انتهاك صارخ لسيادة إيران".

وغرد الوزير الباكستاني على موقع إكس أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".