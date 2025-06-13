ووفقًا للمصدر، كانت العملية ثمرة سنوات من التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية والنشر المبكر لقدرات سرية في عمق إيران.

وفي إطار هذه الجهود، نفذ عملاء الموساد عمليات مكثفة لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتخصصة إلى إيران، ونشرها في مواقع مختلفة، وإطلاقها نحو أهداف محددة بدقة وفعالية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الموساد نفذ عمليات سرية في عمق إيران بالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال المصدر الأمني: "إلى جانب الهجمات الواسعة لسلاح الجو، قاد الموساد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران".

وأضاف "هذه العمليات هدفت إلى الإضرار بمنظومة الصواريخ الاستراتيجية لإيران وبقدراتها في الدفاع الجوي".

وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي إن هذه العمليات تضمنت:

عملية في وسط إيران: وحدات كوماندوز إسرائيلية نشرت أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية. عند بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها بدقة عالية.

عملية لتدمير أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية: استخدم "الموساد" تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي، واستخدمت بدورها في تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بمجرد بدء الهجوم.

عملية بالطائرات المسيرة المفخخة: أنشأ "الموساد" قاعدة داخل إيران للطائرات الهجومية المسيرة قرب طهران، جرى إدخالها مسبقًا. وخلال الهجوم ليلا، تم تفعيل هذه الطائرات المسيرة، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض متمركزة في قواعد الدفاع الجوي.

وفي وقت لاحق، وبشكل استثنائي، نشر الموساد تسجيلات من هذه العمليات التي لم تعد سرية في إيران.

وضمت التسجيلات هجوما على صواريخ وقاذفات أرض-أرض إيرانية بواسطة طائرات مسيرة متفجرة تم إدخالها من قبل الموساد في منطقة طهران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهاز الموساد بدأ قبل أشهر من الهجوم بتهريب صواريخ لداخل إيران.

في طهران، دعت استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين الإيرانيين للتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي حركة أو حدث مشبوه، قائلة "لن نتساهل مع الخلايا المتعاونة مع إسرائيل من الداخل".