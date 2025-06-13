غوتيريش يدين "التصعيد العسكري" الإسرائيلي

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التصعيد العسكري" من قبل إسرائيل في الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش، في بيان عبر المتحدث باسمه، إنه "قلق" من تصرف إسرائيل "في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول وضع البرنامج النووي الإيراني".

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صدر فجر الجمعة: "يطالب الأمين العام الجانبين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق، وهو وضع لا يمكن للمنطقة تحمله".

سلطنة عمان تدين وتعتبرها "تصعيدا خطرا"

في مسقط، أكدت سلطنة عمان، التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في محادثاتهما بشأن برنامج طهران النووي، إدانتها الشديدة للغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران، معتبرة إياها "تصعيدا خطيرا" يهدّد الجهود الدبلوماسية.

وقالت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ مسقط "تُحمّل إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

السعودية تدين "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة"

كذلك نددت السعودية الجمعة بـ"الاعتداءات الاسرائيلية السافرة" على إيران، والتي طالت مدنا عدة ومنشآت نووية وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الاسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمسّ سيادتها وأمنها وتمثّل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

جاكرتا تندد بشدة بالهجوم الإسرائيلي على إيران

في جاكرتا، نددت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة بشدة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقالت الخارجية الإندونيسية إن "الهجوم الإسرائيلي سيفاقم التوترات الإقليمية القائمة بالفعل وقد يشعل صراعا أوسع نطاقا".

اليابان تدين

في طوكيو، قال وزير خارجية اليابان في إشارة لهجوم إسرائيل على إيران "نندد بشدة بهذا العمل الذي سيؤدي لتدهور الوضع".

وأضاف وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا "من المؤسف للغاية أن يتم استخدام الوسائل العسكرية".

ترامب أبلغ مسبقا بالهجوم

في واشنطن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ابلغ مسبقا بالضربات الإسرائيلية على إيران، بحسب "فوكس نيوز".

وكرر ترامب موقفه بأن طهران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية، وقال "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة الى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.

خامنئي يتوعد

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي توعد إسرائيل بمواجه تداعيات قاسية بعدما شنت هجمات واسعة على إيران شملت مواقع نووية والعاصمة طهران.

وقال خامنئي في بيان "مع هذه الجريمة خطّ الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما وسيناله بالتأكيد".