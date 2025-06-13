وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه تم تدشين المدمرة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، الخميس، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن مدمرتي البلاد اللتين بنيتا هذا العام، بما في ذلك تلك التي دشنت الخميس، ستلعبان دورا كبيرا في تحسين القدرات العملياتية للبحرية الكورية الشمالية.

وأضاف كيم أن إصلاح المدمرة "لم يقوض" محاولات كوريا الشمالية لتعزيز قوتها البحرية، مؤكدا أن هناك خططا لـ"بناء مدمرتين أخريين زنة كل منهما 5 آلاف طن العام المقبل".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز الوجود العسكري البحري للبلاد في المحيط الهادي.

وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الشمالية إن السفينة تضررت أثناء تدشين فاشل مما أثار غضب كيم، الذي تعهد ببناء بحرية أقوى لمواجهة ما يعتبرها "التهديدات المتصاعدة بقيادة الولايات المتحدة" ضد بلاده.