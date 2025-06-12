وقال مفوض الشرطة فيدي تشوداري إن "حصيلة تحطم الطائرة حتى الآن هي 260 قتيلا"، ما يرجح أن يكون 19 بينهم من المقيمين في مكان الكارثة قرب مطار أحمد أباد، بعدما كان مسؤول صحي أكد في وقت سابق نجاة راكب واحد.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم إيه ي 171 في طريقها من مدينة أحمد باد إلى مطار جاتويك في لندن، وكان على متنها 242 شخصًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، كامبل ويلسون، في بيان مصور بالفيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، إن " السلطات المحلية قامت بنقل الركاب المصابين إلى أقرب المستشفيات ."

وأفادت وسائل إعلام هندية في وقت سابق بأن المسؤولين يعتقدون أن فرص نجاة أي من الركاب ضئيلة للغاية.

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.