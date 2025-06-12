وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت طائرة من طراز "بوينغ 787-8" والتابعة للخطوط الجوية الهندية قد تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار أحمد آباد غربي البلاد، وعلى متنها ما لا يقل عن 242 شخصا.

ولم تكشف حتى الآن الأسباب الكاملة وراء الحادث، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من موقع التحطم.