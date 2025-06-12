يأتي هذا الحادث في وقت تحاول فيه بوينغ استعادة الثقة في سلامة طائراتها بعد سنوات من التدقيق والجدل عقب حادثي تحطم مميتين في عامي 2018 و2019.

وانخفض سعر سهم بوينغ إلى 196.85 دولارًا في التداولات المبكرة يوم الخميس، بانخفاض بنسبة 8% عن إغلاق السوق في اليوم السابق.

جاء هذا الانخفاض في السهم بعد أن تحطمت الرحلة AI171 التابعة لإير إنديا، وهي طائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد في غرب الهند.

ووفقاً لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 242 شخصاً عند وقوع الحادث، لكن لا تزال الأسباب المحتملة غير معروفة حتى الآن.

وبحسب موقع FlightRadar24، فإن الطائرة التي تحطمت كانت من طراز بوينغ 787-8 وتحمل رقم التسجيل VT-ANB، وقد تم تسليمها إلى الخطوط الجوية الهندية في عام 2014.

وكانت مجموعة "تاتا" قد استحوذت على شركة "إير إنديا" في إطار خطة الحكومة الهندية لخصخصة شركة الطيران الوطنية في عام 2022، وفق فوربس.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت إير إنديا عدة عقود لتوسيع أسطولها بشكل كبير. ففي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لشراء 470 طائرة جديدة، في واحدة من أكبر صفقات الطيران في التاريخ. يشمل هذا الطلب شراء 290 طائرة من بوينغ ما بين الطائرات ضيقة وعريضة البدن، من ضمنها 20 طائرة جديدة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، وهو الطراز الذي عانى من مشكلات في خط الإنتاج.

تحطمت الطائرة اتابعة لإير إنديا بعد فترة قصيرة من إقلاعها أثناء توجهها إلى مطار لندن غاتويك، وفقاً لبيان صادر عن شركة الطيران.

وأكد البيان أن الطائرة "كانت تقل 242 راكباً وأفراد الطاقم" من ضمنهم 169 مواطناً هندياً، و53 بريطانياً، وكندي واحد، و7 برتغاليين.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بالحادث محدودة، إلا أن بيانات الرحلة الأولية على موقع FlightRadar24 أظهرت أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع بارومتري قدره 625 قدماً قبل أن تبدأ في الهبوط السريع بمعدل 475 قدماً في الدقيقة.