وقال قائد شرطة مدينة أحمد أباد "يبدو أنه لا ناجين من تحطم الطائرة الهندية"، التي كانت تقل أكثر من 240 شخصا بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم.

وأشار قائد شرطة أحمد أباد إلى وجود "ضحايا" على الأرض في مكان تحطم الطائرة، قرب المطار.

وأوضح أن 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكنديا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت رويترز نقلت عن الشرطة الهندية قولها إنه تم "انتشال أكثر من 100 جثة" من موقع تحطم طائرة الركاب الهندية.

وكان المدير العام لهيئة الطيران المدني فايز أحمد كيدواي، قال لوكالة الأسوشيتد برس إن "الرحلة إيه أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي".

وذكرت قناة "سي.إن.إن نيوز-18" التلفزيونية الهندية أن الطائرة تحطمت فوق قاعة الطعام في نزل لكلية طب بجامعة حكومية، مما أسفر عن مقتل الكثير من الطلاب.