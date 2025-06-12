وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن مجموعة من العسكريين الروس الأسرى لدى أوكرانيا عادوا من الأسر.

وأضافت أنه بالمقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "يتواجد العسكريون الروس حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم إلى الاتحاد الروسي لتلقي العلاج وإعادة التأهيل".

ووفقا للدفاع الروسية "سيتم نقل جميع العسكريين الروس العائدين إلى أراضي روسيا الاتحادية لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة".

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام "اليوم، يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم".

ولم تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم، خلال هذه العملية، التي تأتي وفقا للاتفاقات الروسية الأوكرانية المبرمة في إسطنبول في الثاني من يونيو الجاري.