وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة النكوبة التي تحطمت قرب "مطار أحمد أباد" كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز "بوينغ 8-787".

وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.

وأكدت شركة الخطوط الهندية الخميس أن رحلتها 171 من مدينة أحمد أباد في غرب الهند إلى مطار غاتويك في لندن تحطّمت في "حادث مأساوي".

وقال رئيس شركة "إير إنديا" ناتاراجان تشانراسيكاران في بيان "بحزن عميق، أؤكد أن رحلة إير إنديا 171 بين أحمد أباد ولندن غاتويك تعرضت إلى حادث مأساوي اليوم".

وأضاف "نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا إلى هذا الحدث الجلل ونقدّم لهم أحر التعازي"، مضيفا أنه تم تفعيل مركز للطوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات التي تسعى للحصول على معلومات.

ونقلت فرانس برس عن مسؤولين في جهاز الإطفاء أن طائرة تحطمت في مدينة أحمد أباد، من دون تقديم تفاصيل بعد عن الطائرة أو حصيلة للضحايا.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من المطار، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقالت "رويترز" إن "الرحلة الجوية ’إيه آي 171‘ التابعة للخطوط الهندية التي تحطمت في منطقة مدنية خارج مطار أحمد أباد في الهند كانت متجهة لـ"مطار غاتويك" في لندن.