وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنه لم يتم رصد أي بث عبر مكبرات الصوت لكوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية في أي منطقة اليوم، وإن الجيش يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ذات الصلة.

واعتبرت وزارة الوحدة في سول، اليوم الخميس، أنّ تعليق كوريا الشمالية للبث الإذاعي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين يُمثّل "فرصة ثمينة" لاستعادة الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وكانت كوريا الجنوبية علقت البث الإذاعي المناهض للشمال اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء بعد نحو عام واحد من استئنافه بناء على أوامر من الرئيس لي جيه-ميونغ.

وقال مسؤول في جيش كوريا الجنوبية إن البث الإذاعي الكوري الشمالي تجاه الجنوب كان متفاوتا في المحتوى وساعات التشغيل حسب المنطقة، وأضاف أنه سُمع آخر مرة في وقت متأخر من مساء الأربعاء على الجبهة الغربية، ولم يُسمع بعد ذلك الحين.

وصرح المكتب الرئاسي في سول أمس الأربعاء بأن الرئيس لي أمر بتعليق البث الإذاعي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة بين الكوريتين.

وتعهد لي الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، خلال الحملة الانتخابية بتعليق حملات إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية والبث عبر مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية في إطار سعيه لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.