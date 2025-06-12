ورغم أن هذا العدد أعلى مما كان عليه في أبريل الماضي، يخفي في الواقع تحسنا بفضل عودة العديد من السوريين الذين استغلوا إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024للعودة إلى ديارهم.

وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الدموية، دفع انهيار النظام بعض السوريين، خاصة الذين فروا إلى ألمانيا، للعودة إلى وطنهم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين في أنحاء العالم ارتفع لمستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن يظهر استمرار هذا التوجه عندما تنشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحدث تقرير سنوي لها اليوم الخميس.

ويشار إلى أن الأزمات الإنسانية الكبرى، بما في ذلك ما يحدث في السودان ودول أفريقية أخرى، لم تتغير بصورة كبيرة.