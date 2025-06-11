وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، إنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة فإن إيران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

وتأتي هذه التهديدات قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع قوله، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، أن "التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد".

وأشار الوزير إلى أن "القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل، وقد أجرت الأسبوع الماضي تجربة ناجحة لصاروخ يحمل رأساً حربياً يزن طنين"، وفقا للوكالة.

وأضاف نصير زاده: "يُقال أحياناً إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة؛ وأنا أقول باسم الشعب الإيراني: إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أميركا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة".