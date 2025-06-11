واستأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في يونيو العام الماضي عقب توقف استمر لسنوات، وذلك ردا على البالونات المحملة بالنفايات التي تطلقها كوريا الشمالية باتجاه كوريا الجنوبية في حملة حرب نفسية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الخطوة تأتي في إطار جهود لـ"استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين والترويج للسلام في شبه الجزيرة الكورية".

ويبدو أن القرار يأخذ بعين الاعتبار أن كوريا الشمالية لم يطلق البالونات منذ نوفمبر من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعهد الرئيس لي جيه-ميونغ، الذي تولى منصبه في الأسبوع الماضي، خلال الحملة الانتخابية بتعليق حملات إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية والبث عبر مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية في إطار سعيه لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.