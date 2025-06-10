وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم: "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديموقراطيتنا".

وأضاف أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".

وقد دافع ترامب في وقت سابق الثلاثاء عن قراره بإرسال ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني و700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، مما يؤدي إلى تصعيد الوجود العسكري الذي لا يرغب فيه المسؤولون المحليون وحاكم الولاية.

ويقول قائد الشرطة إن الأمر يخلق تحديات لوجستية للتعامل الآمن مع الاحتجاجات. ومن المتوقع أن تستمر احتجاجات إضافية ضد حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة في مدن أخرى يوم الثلاثاء.

من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس وكرر هجمات الرئيس على الحاكم الديمقراطي نيوسوم.

وقال جونسون ردا على سؤال حول ما إذا كان نيوسوم يجب أن يواجه عواقب قانونية مثل الاعتقال: "هذا ليس من اختصاصي".

واستطرد جونسون، متحدثا في مؤتمر صحفي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الثلاثاء، أن نيوسوم يجب أن "يلطخ بالقطران والريش"، مما أثار ضحكات من أعضاء قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في المؤتمر الصحفي، لأنه "يقف في طريق الإدارة وتنفيذ القانون الاتحادي".

وبدوره قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو جمهوري من ساوث داكوتا، الثلاثاء إن هناك "فشلا واضحا من جانب مسؤولي الولاية والسلطات المحلية" في التعامل مع الاحتجاجات على حملات المداهمة الخاصة بالهجرة في لوس أنجلوس وإنه من الضروري أن يكون هناك "تعامل على المستوى الاتحادي".