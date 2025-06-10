وأكد كوريلا، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي حول الوضع العسكري وتحديات الأمن القومي في الشرق الأوسط، جهوزية القوات الأميركية لضرب إيران في حال أعطيت الأمر بذلك.

وأوضح أنه قدم لوزير الدفاع بيت غاسيث، والرئيس ترامب، ما وصفها بـ"مجموعة واسعة" من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وعندما سئل ما إذا كان جاهزا لذلك، ردّ بالإيجاب .

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه ترامب إن إيران أصبحت "أكثر تشددا" في المحادثات النووية، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وكان ترامب قال إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد يوم الخميس، فيما قال مسؤول إيراني كبير ومسؤول أميركي إنه ليس من المرجح عقدها في ذلك اليوم.

وحذر الرئيس الأميركي أيضا من أن "الخيار البديل عن التفاوض سيكون سيئا جدا".

كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الثلاثاء، على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "إسرائيل قادرة على حماية نفسها وسنتخذ كل الخطوات اللازمة".

وأضاف: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ونجحنا في حماية نفسنا من النظام الإيراني".

وتابع: "ندعم السلام وليست لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني.. لكن سنواصل سياسة الضغط القصوى ضد طهران".

بدورها، توعدت طهران بالرد على أي تهديد لما قالت إنه مصالحها الوطنية.