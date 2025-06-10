وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن "أحكام الإعدام بحق 9 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي تم تنفيذها بعد تثبيتها من المحكمة العليا الإيرانية"، مضيفا أن الأشخاص التسعة "خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في إيران".

وأوقف المتهمون بعد اشتباك دام مع الحرس الثوري في المنطقة الغربية لإيران في يناير 2018.

وقال محمد باكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري حينها "هذه الخلية الإرهابية كانت تنوي التسلل إلى إيران وتنفيذ هجمات متزامنة في المدن الحدودية والوسطى".

وأضاف أن "بعض الإرهابيين فجروا ستراتهم الناسفة" مشيرا إلى مقتل 3 في صفوف الحرس الثوري.

وبحسب موقع "ميزان أونلاين"، "حصل المتهمون على محاكمة عادلة (...) ودينوا استنادا إلى أدلة واعترافات وشهادات".

وأضاف المصدر نفسه، أن أحكام الإعدام أيدتها المحكمة العليا، من دون تحديد متى صدرت الأحكام.

وتعلن إيران بانتظام عن اعتقال أعضاء مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش متهمين بالتخطيط لهجمات.

وقالت الشرطة، الأحد، إنها اعتقلت 13 عضوا في التنظيم في عمليات دهم منسقة في 4 ولايات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفقا لمنظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران الدولة في العالم التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات بعد الصين.