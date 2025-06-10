ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة.

وأضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر.

وأكدت الشرطة أن هناك عملية جارية في شارع تقع فيه مدرسة ثانوية، لكنها أجحمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة أن الشرطة تُخلي المدرسة في الوقت الحالي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به من بين الضحايا المذكورين.