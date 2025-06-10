واعتبر نيوسوم أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقّق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي".

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا".

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن نحو 700 من عناصر "المارينز" سيبدؤون في الساعات القليلة المقبلة انتشارا رسميا في لوس أنجلوس، وذلك للاستجابة للاحتجاجات المتعلقة بقضايا الهجرة.

وسيجري نشر مشاة البحرية من قاعدتهم في توينتي ناين بالمز في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" فإن القيادة الشمالية الأميركية أعلنت الإثنين تعبئة 700 من مشاة البحرية للمساعدة في حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية في لوس أنجلوس.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، للصحفيين: "نحن لا نأخذ باستخفاف إساءة الرئيس استخدام سلطاته وتعبئته بشكل غير قانوني لقوات الحرس الوطني في كاليفورنيا".

واعتبر بونتا أن تصرفات الرئيس "داست بالأقدام على سيادة الولاية".

وأضاف أنه يخطط لطلب أمر قضائي يعلن أن استخدام ترامب للحرس الوطني غير قانوني، كما سيطلب أمرا قضائيا مؤقتا لوقف عملية النشر.

وكانت شوارع المدينة مترامية الأطراف التي يسكنها أربعة ملايين نسمة هادئة صباح الإثنين، لكن رائحة الدخان كانت لا تزال عالقة في الهواء بوسط المدينة، وذلك بعد يوم من قيام حشود بإغلاق طريق سريع رئيسي وإضرام النار في سيارات ذاتية القيادة، في حين ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وكان التواجد الأمني كثيفا، حيث أغلقت سيارات الشرطة الشارع أمام مركز الاحتجاز الاتحادي الذي كان محورا للاحتجاجات.