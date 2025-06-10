وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

وتابع قائلا: "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران حتى الآن. سيكون هناك اجتماع بشأن إيران يوم الخميس المقبل".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه ناقش "مسألة إيران" و"قضايا أخرى" في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح ترامب أن المكالمة مع نتنياهو "سارت على ما يرام في محاولة لتجنب الموت والدمار".

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، الإثنين، عن "قلقه البالغ" إزاء التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب في إيران.

وصرّح غروسي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا: "إذا لم تتعاون إيران مع الوكالة لحل القضايا العالقة الخاصة بضمانات السلامة، فلن تتمكن الوكالة من تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية بحتة".

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أوضح جروسي أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج هذا النوع من المواد، مضيفا: "أدعو إيران بشكل عاجل إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت غروسي إلى أن الوكالة لا يمكنها تجاهل مخزون يزيد عن 400 كيلوغرام من المواد عالية التخصيب، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على انتشار الأسلحة النووية.

وتعتزم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة التأكيد على هذه المخاوف عبر مشروع قرار يُعرض على مجلس محافظي الوكالة، يتهم إيران بانتهاك التزاماتها القانونية تجاه الوكالة الأممية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن طلبا قد يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي خلال الصيف إذا واصلت طهران رفض التعاون.

ومن جانبهم ، حذر مندوبو إيران من عواقب تصاعد الضغوط، وأكدوا مجددا على أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.