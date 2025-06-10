وشدد ترامب على أنه لا يريد حربا أهلية، مضيفا: "أشعر أنه لم يكن لدي خيار آخر بشأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وأعتقد أنني فعلت الشيء الصحيح".

وأشار ترامب إلى أن احتجاجات لوس أنجلوس "كان من الممكن أن تؤدي إلى تمرد".

وتابع قائلا إن "الوضع في جنوب كاليفورنيا يسير في الاتجاه الصحيح الآن".

وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا، قد صرّح في وقت سابق من يوم الإثنين بأن سيادة الولاية "دهسها" الرئيس ترامب بسبب أوامره بنشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.

وأعلن بونتا في تصريحات له عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، موضحا أن الدعوى ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بالإجراء غير القانوني للرئيس، والمتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا.

ووفق بونتا فإن الولاية ستسعى للحصول على أمر قضائي يعلن أن استخدام ترامب للحرس الوطني غير قانوني، بالإضافة إلى طلب أمر تقييدي لوقف نشر قوات الحرس الوطني.

وأوضح بونتا أن الدعوى القضائية ستُقدَّم في وقت لاحق يوم الإثنين.

وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافا لإرادة حاكمها، علما أنه تتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالا بموافقة المسؤولين المحليين.