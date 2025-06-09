وقال البيان إنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، أطلقت روسيا 20 صاروخا من طرازات مختلفة على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن القصف استهدف بشكل رئيسي المناطق في وسط وغرب أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 277 طائرة مسيرة و19 صاروخا أثناء تحليقها، مشيرة إلى أن 10 فقط من الطائرات المسيرة أو الصواريخ أصابت أهدافها.

وتبدأ الهجمات عادة في وقت متأخر من المساء وتنتهي في الصباح، لأن الطائرات المسيرة يصعب رصدها في الظلام.

وواصلت روسيا، على مدار الحرب التي تجاوزت ثلاث سنوات، قصف المناطق المدنية في أوكرانيا بلا هوادة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "شاهد".

ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني أوكراني.

وأعلنت روسيا أنها تستهدف الأهداف العسكرية فقط.