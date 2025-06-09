وبحسب بيان الجهاز، فإن قيمة قطع الغيار التي تم ضبطها تتجاوز 400 مليون روبل (5 ملايين دولار)، وهي كمية كافية لإعادة الصلاحية الجوية لما لا يقل عن 4 مروحيات.

وأوضح البيان، أن المجموعة كانت تتألف من 6 أشخاص، يحملون جنسيات روسية وأوكرانية ومن دول الشرق الأوسط، وكانت أنشطتهم تُنسق من خارج البلاد.

وقد تم شراء المكونات من المصانع الروسية عبر سلسلة من الشركات التجارية التي تسيطر عليها المجموعة.