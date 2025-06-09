وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "الجولة القادمة من المفاوضات غير واضحة".

وأضاف: "لا توجد في الوقت الراهن أي معلومات جديدة أو واضحة يمكن الإعلان عنها. وإذا تم اتخاذ قرار في هذا الشأن، فسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

وتابع: "أما بشأن استمرار موجات العقوبات، وكما أشرت الأسبوع الماضي، فإن الادعاء بشأن وقف العقوبات لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأوضح المتحدث: "هذا يدل مرة أخرى على انعدام مصداقية مزاعم الولايات المتحدة، ويعكس غياب الجدية لديها في مسار التفاعل والتفاوض.

وأكمل قائلا: "هذه التصرفات المتناقضة، خاصة في الوقت الذي تتحدث فيه أميركا عن رغبتها في الحوار، لا يمكن التوفيق بينها، ولا تزيدنا إلا شكًّا في نواياهم الحقيقية".

هذا وكشفت طهران أنها "ستقدم قريبا مقترحا جديدا للولايات المتحدة عبر سلطنة عُمان"، مشددة على أن الطرح الأميركي الحالي "غير مقبول".

وخلال ولايته الأولى، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات كبّلت الاقتصاد الإيراني. وردت طهران بزيادة وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حدود الاتفاق بكثير.