ونقلت الوكالة عن المسؤول بالكرملين نيكولاي باتروشيف القول إن بوتين وافق على استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية حتى عام 2050.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد وثيقة من هذا النوع في التاريخ الحديث، حسبما أفاد مساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف.

وأشار باتروشيف إلى أن الوثيقة تقدم تقييماً لحالة وقدرات القوات البحرية مع الأخذ في الاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة، كما تصيغ متطلبات التكوين القتالي المستقبلي للأسطول.