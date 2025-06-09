وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع بتلقي معلومات عن انفجار في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية في جنوبي اليابان.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء ومسؤولون محليون أن الحادث أدى إلى وقوع 4 جرحى لا تعرض إصاباتهم حياتهم للخطر.

وقالت هيئة البث اليابانية العامة "إن إتش كاي" نقلا عن مصادر في أوساط الدفاع لم تسمها، إن الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين موقت لقنابل غير منفجرة فيما تحاول السلطات التأكد من الوضع.

وأفاد يوتا ماتسودا المسؤول المحلي في بلدة يوميتان في منطقة أوكيناوا: "سمعنا بوقوع انفجار في منشأة قوات الدفاع الذاتي اليابانية وكذلك بوقوع إصابات لكن لا نملك أي تفاصيل إضافية".