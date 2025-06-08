وقال الجيش الروسي، عبر تلغرام، إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة.. بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة "زاريا" في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة على بلدة زاريا في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات الجنوب، تم تحرير بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية".