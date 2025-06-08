وأكد رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ممثل وفد التفاوض الروسي، ألكسندر زورين، في تصريحات للصحفيين أن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل.

وقال زورين "أؤكد أننا ننتظر إشعارًا رسميًا عبر قناة معروفة للجانب الأوكراني بأن عملية إعادة الجثث ستتم، وهناك مؤشرات على تأجيل العملية إلى الأسبوع المقبل"، مشددا على أن الجانب الروسي مستعد للوفاء بجميع الاتفاقيات مع أوكرانيا في سياق تبادل أسرى الحرب ونقل الرفات.

وركز ألكسندر زورين في تصريحاته على نقاط عدة أهمها: