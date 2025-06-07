واعتبر بزشكيان أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة والزراعة، أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف، على حد قوله.

وشدد الرئيس الإيراني على "شفافية الأنشطة النووية الإيرانية، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت مرارًا هذه الشفافية".

وأضاف: "كما أننا مستعدون دومًا لعمليات التفتيش، فإننا نعتبر حرمان الشعوب من المعرفة والتكنولوجيا والإنجازات العلمية أمرًا غير مقبول، لأن منعها من الوصول إلى التقنيات الحيوية في مجالات الصحة والزراعة والابتكار العلمي يُعد حرمانًا للإنسان من نعم الله، وهو أمر لا يمكن القبول به".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بزشكيان قوله: "لن نقبل أن يقرر الآخرون مستقبل ومصير شعبنا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للإصغاء إلى الكلام المنطقي، لكنها لن تقبل أبدًا بالغطرسة".

من جانبه، أشاد الوزير الكازاخي مراد نورتلئو بـ"موقف إيران الراسخ والشفاف بشأن برنامجها النووي السلمي".

وأكد أن بلاده "ترى في إيران دولة ذات حضارة عريقة، وتؤمن بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومتفائلة بإصلاحات الحكومة الإيرانية بما يخدم تطور ورخاء الشعب الإيراني".