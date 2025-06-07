وقالت زاخاروفا: "نظام كييف لا يحتاج إلى مواطنيه، أحياءً كانوا أم أمواتا، لا توجد أمة أو جماعة عرقية في العالم ترفض دفن جنودها، لكن هناك نظام كييف، الذي يعتنق أيديولوجية معادية للبشر ويرتكب إبادة جماعية بحق شعبه".

وكان المسؤول في الكرملين فلاديمير ميدينسكي قال في وقت سابق اليوم السبت إن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع استلام رفات جنود وتبادل أسرى حرب لمدة غير محددة.

وعقدت روسيا وأوكرانيا الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول يوم الاثنين الماضي واتفقتا على تبادل المزيد من أسرى الحرب، مع التركيز على الأصغر سنا وذوي الإصابات البالغة وإعادة رفات 12 ألف جندي قتيل.

وقال ميدينسكي على تطبيق تلغرام "بما يتفق تماما مع اتفاقات إسطنبول، بدأت روسيا في السادس من يونيو عملية إنسانية لتسليم رفات أكثر من 6 آلاف جندي لأوكرانيا بالإضافة إلى تبادل أسرى حرب جرحى ومصابين بأمراض خطيرة وأسرى حرب تقل أعمارهم عن 25 عاما".

وذكر أن رفات 1212 جنديا أوكرانيا في حاويات مبردة في نقطة التبادل. وأضاف ميدينسكي أن روسيا سلمت أوكرانيا القائمة الأولى التي تضم 640 أسير حرب، مصنفين "كجرحى ومرضى في حالة خطيرة وشبان"، من أجل بدء عملية التبادل.

وقال "مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفا أن المفاوضين الأوكرانيين لم يكونوا في موقع التبادل.

ولم يرد المسؤولون الأوكرانيون الذين يديرون عمليات التبادل على طلب للتعليق.

وحث ميدينسكي أوكرانيا على الالتزام الصارم بالجدول الزمني والاتفاقات، والمضي قدما فورا في عملية التبادل.

وقال "نحن في الموقع. نحن على استعداد تام للعمل. ونرحب بالقنوات التلفزيونية الدولية ووكالات الأنباء والمراسلين للحضور والاطلاع بأنفسهم على هذا الأمر".

وفي وقت لاحق اليوم السبت، قال أندريه كوفالينكو المسؤول في المجلس القومي للأمن والدفاع الأوكراني إن ما قالته روسيا حول تأخير أوكرانيا لتبادل رفات جنود غير صحيح، مطالبا موسكو بالتوقف عن "ممارسة الأساليب القذرة" والعودة إلى العمل البناء.

وكتب كوفالينكو على تطبيق تلغرام "تصريحات الجانب الروسي اليوم لا تتوافق مع الواقع أو مع الاتفاقات السابقة بشأن تبادل الأسرى أو إعادة الرفات".