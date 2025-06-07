ووقع الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".

وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياغو.

وقال نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث ميغيل أورتيز: "بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما"، مشيرا إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.

وتعد تشيلي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تلتقي على أراضيها 3 صفائح تكتونية، هي نازكا وأميركا الجنوبية وأنتاركتيكا.

وعام 1960، دمر زلزال بقوة 9.5 درجة مدينة فالديفيا الجنوبية، وأودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص، وفي 2010 أودى زلزال بقوة 8.8 درجة أعقبه تسونامي، بحياة أكثر من 520 شخصا.