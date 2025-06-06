وفي رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو، فجر السبت الماضي، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسعًا طال العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن والمقاطعات، بينها لفيف شرقًا وتسع مناطق أخرى، مستهدفًا مواقع عسكرية وبنى تحتية.

من جهتها، أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات انتحارية، بينما قالت الإدارة العسكرية في كييف إن الهجمات طالت منشآت مدنية وسكنية، وأسفرت عن سقوط 4 قتلى و20 جريحًا على الأقل، إضافة إلى أضرار في مترو المدينة.

وفي موسكو، أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية تعليق حركة الملاحة في مطارات العاصمة ومدينة كالوغا، بعد إسقاط 6 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه موسكو، وفق ما أعلنه عمدة المدينة.

وفي تطور متزامن، أفادت وسائل إعلام روسية أن مدينة إنغلز في مقاطعة ساراتوف تعرضت أيضًا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة.