وتلقى ترامب خلال مؤتمر صحفي أثناء لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سؤالا من أحد الصحفيين: لماذا لم تُدرج مصر في تلك القائمة الخاصة بحظر السفر ومصر ينتمي إليها المشتبه به في حادث كولورادو؟

وقال ترامب إنه "لم يحظر سفر المصريين إلى الولايات المتحدة لأن مصر دولة نتعامل معها عن قرب، والأمور لديهم تحت السيطرة"، مضيفا أن "الدول التي في القائمة ليست الأوضاع عندهم تحت السيطرة".

وكان ترامب أصدر قرارا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة على الأفراد من 12 دولة معللا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويأتي في إطار سياساته لتعزيز الأمن القومي الأميركي، خاصة بعد هجوم بولدر بولاية كولورادو في يونيو الجاري.

ونفذ الهجوم على مسيرة داعمة لإسرائيل مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان، وهو مهاجر دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية وانتهت صلاحيتها أثناء انتظار قضية لجوئه، وعلى الرغم من هذا الحادث، لم تُدرج مصر في قائمة الحظر.

ويفرض الإعلان قيودا كاملة على دخول المواطنين من أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا وميانمار والصومال والسودان واليمن.

كما يفرض الأمر التنفيذي قيودًا جزئية على دخول المواطنين القادمين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا إلى الولايات المتحدة.

ويستثني الإعلان مواطني جميع الدول الـ19 المذكورة الذين هم مقيمون دائمون قانونيون في الولايات المتحدة أو حاملو التأشيرات الحالية والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية.