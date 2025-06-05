وأكد الرئيس الأميركي إمكانية مراجعة القائمة في حال إجراء "تحسينات جوهرية"، وإضافة دول أخرى مع ظهور "تهديدات جديدة".

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها ترامب بحظر السفر من دول مُحددة. وكان قد وقّع أمرا مُماثلا في عام 2017، خلال ولايته الأولى.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ يوم الإثنين الساعة 12:01 (05:01 بتوقيت غرينتش). ولم يُحدد تاريخ انتهاء سريانه؛ ويدعو القرار إلى مراجعة دورية.

ما هي الدول المتأثرة؟

أفغانستان

ميانمار

تشاد

الكونغو برازافيل

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

ليبيا

الصومال

السودان

اليمن

سبع دول إضافية

هناك سبع دول إضافية يواجه مواطنوها قيودا جزئية على السفر إلى الولايات المتحدة:

بوروندي

كوبا

لاوس

سيراليون

توغو

تركمانستان

فنزويلا

ولن تتمكن الدول التي شملها الحظر الجزئي من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرات معينة.

ما الاستثناءات؟

هناك عدد من الأشخاص من الدول المتأثرة بالقرار لا يزال بإمكانهم دخول الولايات المتحدة، وهم:

المقيمون الدائمون "الشرعيون" في الولايات المتحدة

أفراد عائلاتهم المباشرين الحاملين لتأشيرات هجرة

موظفو الحكومة الأميركية الحاصلون على تأشيرات هجرة خاصة

حالات التبني

حاملو الجنسية المزدوجة في حال لم يكن الشخص مسافرا بجواز سفر من إحدى الدول المتأثرة بالقرار

المواطنون الأفغان الحاصلون على تأشيرات هجرة خاصة

حاملو "تأشيرات هجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران"

الرياضيون وفرقهم (بما في ذلك المدربون والطاقم المساعد) وعائلاتهم المباشرة عند السفر لحضور فعاليات رياضية كبرى، مثل كأس العالم 2026 أو أولمبياد لوس أنجلوس 2028

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح إعفاءات للأفراد على أساس كل حالة على حدة، إذا كان "الشخص يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".