وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق "تيليغرام" للتراسل: "جرى تفجير منصة إطلاق صواريخ روسية، ولحقت أضرار على الأرجح باثنتين".

وأضافت أن العاصمة الأوكرانية كييف كانت على الأرجح هي هدف الهجوم الذي كانت تعد له وحدة أنظمة الصواريخ في بريانسك.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مسؤولون، الخميس، بأن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف مدينة خاركيف شرقي البلاد في أوكرانيا خلال الليل، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.

ومن بين المصابين طفلان على الأقل وامرأة حامل، وفق ما كتب الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف على تليغرام.

وأضاف سينيهوبوف أن الهجمات بالطائرات المسيرة تسببت في أضرار للمباني العالية، وكسر النوافذ، وتضرر الشقق السكنية.

وقال: "ليلة أخرى صعبة بلا نوم لسكان خاركيف".

في الوقت نفسه، أفادت السلطات الروسية التي تحتل جنوب أوكرانيا بحدوث انقطاع واسع في التيار الكهربائي عقب موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية.

وكانت 7 مناطق في إقليم خيرسون بدون كهرباء في وقت متأخر من الأربعاء، حسبما نشر الحاكم المعين من موسكو للمنطقة، فلاديمير سالدو، على تليغرام، مشيرا إلى انقطاع التيار عن 120 ألف شخص.

وأوضح سالدو أن أعمال الإصلاح كانت صعبة خلال الليل بسبب التهديد المستمر لهجمات الطائرات المسيرة.

وكشف الكرملين، الخميس، أن "روسيا سترد على الهجوم على المطارات (قبل أيام) بالطريقة والموعد الذي يراه الجيش مناسبا".

وأضاف: "أبلغ ترامب بالفعل أن روسيا سترد على الهجوم على المطارات.. ويفضل الكرملين أن يسمع من ترامب كلمات إدانة للهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف".

هذا وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 154 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة".