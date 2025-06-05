وقال التقرير إن كيم تعهد بدعم غير مشروط لموقف روسيا بشأن أوكرانيا والقضايا الدولية الأخرى.

وأضاف "كيم جونغ أون أكد أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستدعم، في المستقبل أيضا، موقف روسيا وسياساتها الخارجية دون قيد أو شرط".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية ستلتزم على نحو يتحلى بالمسؤولية ببنود المعاهدة المبرمة بين البلدين.

ووفق الوكالة فقد ناقش الطرفان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وأبرمت المعاهدة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ العام الماضي وقمة مع كيم.

وتتضمن المعاهدة اتفاقية دفاع مشترك لتقديم مساعدة عسكرية فورية في حال تعرض أي من البلدين لعدوان مسلح.

وعزّزت موسكو وبيونغيانغ تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، وقد قدّمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتادا وعديدا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

وأرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في استعادة كورسك، المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا جزئيا.