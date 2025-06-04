وقال العميد منتظر المهدي: "لقد تم، خلال الأيام الماضية وبواسطة عمليات واسعة ومعقدة، قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في طهران ومحافظات أصفهان (وسط) وقم (جنوبي العاصمة) والبرز (غربي العاصمة)، كشف وتفكيك شبكة انتحارية وإرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الأخيرة".

وأضاف: "تم من خلال هذه العمليات القبض على جميع أعضاء الشبكة الأرهابية، بما يشمل 13 عنصرا بمن فيهم متزعم الشبكة، وفرق التوجيه والإسناد والانتحاريين، مضافا إلى الأجهزة والمعدات مثل الأحزمة الناسفة التي كانت في حوزتهم".

وأكد العميد منتظر المهدي أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك هذه الشبكة الإرهابية".