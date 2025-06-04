من جانبه قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين "وقع انفجار، لم تسبب في أي ضرر. حركة المرور على الجسر مستمرة. يواصل نظام كييف محاولاته لاستهداف البنية التحتية المدنية".

وأضاف أن روسيا تتخذ إجراءات احترازية.

كان جهاز الأمن الداخلي الأوكراني قد قال، الثلاثاء، إنه فجر الجسر الذي تمر عبره المركبات والقطارات ويربط روسيا بشبه جزيرة القرم بعد زرع متفجرات تحت الماء.

وأعلن الجهاز، أن قواته نفذت عملية "فريدة من نوعها" استهدفت جسر القرم للمرة الثالثة، عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجيرها دون إصابة أي مدنيين.

وأوضح الجهاز في بيان: "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوغرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".

ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من المحاولات الأوكرانية المتكررة لاستهداف الجسر، الذي يعد شريانا حيويا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وكانت كييف قد أعلنت سابقا أن الجسر يمثل هدفا مشروعا ضمن عملياتها العسكرية، في حين حذرت موسكو مرارا من أي محاولة لاستهدافه.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير دعامات الجسر تحت الماء.

ولم يكشف حتى الآن مدى الضرر الذي تعرض له "جسر كيرش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.