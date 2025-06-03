وقال الجهاز في بيان: "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوغرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".

ووفقا للمصادر، تمت العملية في الساعة 4:44 فجر الثلاثاء.

ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من المحاولات الأوكرانية المتكررة لاستهداف الجسر، الذي يُعد شريانا حيويا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وكانت كييف قد أعلنت سابقا أن الجسر يمثل هدفا مشروعا ضمن عملياتها العسكرية، في حين حذرت موسكو مرارا من أي محاولة لاستهدافه.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير دعامات الجسر تحت الماء.

ولم يكشف حتى الآن مدى الضرر الذي تعرض له "جسر كيرش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.