وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "مسألة التوصل إلى تسوية، معقّدة للغاية وتشمل الكثير من المسائل الدقيقة" التي يتعيّن حلّها، مضيفا "سيكون من الخطأ توقع حلول واختراقات فورية".

واستبعد المسؤول الروسي انعقاد اجتماع بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في أي وقت قريب، بعد يوم على تأكيد البيت الأبيض "انفتاحه" على الفكرة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال بشأن فرص انعقاد اجتماع كهذا "في المستقبل القريب، الأمر مستبعد"، مضيفا بأنه لا يمكن لقمة من هذا النوع أن تجري إلا بعد توصل المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى "اتفاق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد مجددا، يوم الاثنين، عقد قمة بين الرؤساء الروسي والأوركراني والأميركي في تركيا.

وقال أردوغان بعد اجتماع ثان بين وفدين روسي وأوكراني في إسطنبول "غاية ما أرجوه (...) هو أن أوفق إلى جمع فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة، بل وأن يحضر دونالد ترامب إلى جانبهما، إن قبلوا ... وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزا للسلام".

واعتبر الرئيس التركي أن عقد "الاجتماع نجاح بحد ذاته" بعد الهجوم الأوكراني، مشيرا إلى الهجوم الذي شنته كييف بطائرات مُسيّرة الأحد على مطارات عسكرية في عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت العملية أربعة مطارات عسكرية روسية، وعشرات الطائرات بينها قاذفات استراتيجية، واعتُبرت الأوسع منذ بدء النزاع، ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني.