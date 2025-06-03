وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 2 يونيو، إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، يوم 3 يونيو، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتان اثنتان دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة، فوق مياه بحر آزوف".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها أسقطت خلال الليل 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا.

وأول أمس الأحد، أعلنت الوزارة أن منظومة "إسكندر- إم" الصاروخية الروسية، استهدفت موقعا تتمركز فيه منصات إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية انتحارية وبعيدة المدى في بلدة تشوغويف بمقاطعة خاركيف.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمكنت من تدمير 3 منصات ونحو 30 طائرة مسيرة في مطار بلدة تشوغويف.