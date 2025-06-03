ويشمل التمويل، الذي أعلنه وزير الدفاع جون هيلي، تخصيص 4 مليارات جنيه للطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية، بالإضافة إلى مليار جنيه إضافي لتطوير أنظمة الليزر لحماية السفن والجنود البريطانيين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

جاء الإعلان بعد نشر "مراجعة الدفاع الاستراتيجية"، الإثنين، التي أوصت بالتركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة كـ"أولوية فورية".

وقال هيلي إن هذا الاستثمار يمثل "أهم تقدم في تكنولوجيا الدفاع البريطانية منذ عقود، وسيضمن امتلاك قواتنا المسلحة القدرات المتطورة اللازمة لمواجهة تحديات عالم سريع التغير".

وأضاف: "نحن ننفذ رؤية المراجعة الدفاعية الاستراتيجية لوضع المملكة المتحدة في طليعة الابتكار داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال دعم الصناعة البريطانية وتسريع إدخال معدات المستقبل إلى أيدي الجنود في الخطوط الأمامية".

وسيجري تخصيص جزء من هذا الاستثمار لإنشاء "مركز للطائرات المسيّرة"، يهدف إلى تسريع نشر هذه التكنولوجيا في جميع أفرع القوات المسلحة البريطانية.

ويأتي التركيز على المسيّرات بعد أن أثبتت هذه التقنية فاعليتها القاتلة المتزايدة في ساحة حرب أوكرانيا، حيث باتت تتسبب في تدمير أهداف وسقوط قتلى أكثر من المدفعية التقليدية.