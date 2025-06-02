وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من تنفيذ أجهزة الأمن الأوكرانية واحدة من أكثر الضربات الجوية جرأة في سياق الحرب، حيث استهدفت بطائرات مسيّرة خمس قواعد جوية روسية في عمق سيبيريا، على بعد نحو 4000 كيلومتر من الخطوط الأمامية.

ووفقا لمصادر أمنية وتقارير متقاطعة، استخدمت أوكرانيا طائرات FPV منخفضة التكلفة، تم تهريبها داخل صناديق خشبية وهمية ضمن شاحنات مدنية، في تكتيك يُشبه "حصان طروادة" الأسطوري، مما مكّنها من اختراق الدفاعات الروسية وتوجيه ضربات دقيقة من الداخل.

وكان من أبرز الأهداف قاعدة بيلايا الجوية قرب مدينة إيركوتسك، الواقعة على بعد 85 كيلومتراً من الحدود الصينية، والتي تضم قاذفات استراتيجية روسية من طراز Tu-160 وTu-22M3، القادرة على إطلاق صواريخ مجنحة بعيدة المدى مثل Kh-101 وKh-555.

وينظر إلى هذه العملية على أنها أعمق ضربة تنفذها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب، وهو ما يمثل تحوّلا لافتا في قدرتها على استهداف العمق الروسي وتعطيل البنية العسكرية الجوية لموسكو.